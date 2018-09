Vote par anticipation: taux de participation de 12% dans Nicolet-Bécancour

25 septembre 2018

12,26 % des électeurs de la circonscription de Nicolet-Bécancour se sont prévalus du vote par anticipation entre vendredi et lundi.

C’est moins que le taux de participation global pour l’ensemble du Québec, qui se situe à 14,44%.

En Mauricie, au contraire, le vote par anticipation a été plus populaire que dans l’ensemble de la province, avec des taux de participation de près de 19% dans Trois-Rivières et variant entre 16,5 et 17 % dans les trois autres circonscriptions de la région.

Il est encore possible de voter par anticipation jusqu’à jeudi au bureau de directeur du scrutin de chaque circonscription. Les lieux sont indiqués sur le site d’Élections Québec.

Jocelyn Ouellet